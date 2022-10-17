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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.10.2022
60 saniyede bugün (17 Ekim 2022)

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi
Edirne'de Meriç Nehri kenarına yapılacak Millet Bahçesi doğal dokuya uygun olacak

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