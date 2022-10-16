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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.10.2022
60 saniyede bugün (16 Ekim 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti
Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

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