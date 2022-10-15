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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.10.2022
60 saniyede bugün (15 Ekim 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı
Maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi: Patlama oldu, basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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