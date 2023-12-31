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Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
60 saniyede bugün (31 Aralık 2023)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Gazze Dayanışma Platformu, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protestolar sürüyor

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