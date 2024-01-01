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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
60 saniyede bugün (01 Ocak 2024)

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette
Lokanta ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapısı önünde yer alması uygulaması başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak

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