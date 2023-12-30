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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
60 saniyede bugün (30 Aralık 2023)

"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

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