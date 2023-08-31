Dolar
26.66
Euro
28.96
Altın
1,941.88
ETH/USDT
1,702.40
BTC/USDT
27,135.00
BIST 100
7,914.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
60 saniyede bugün (31 Ağustos 2023)

Bakan Fidan: Karadeniz tahıl girişimi için ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (27 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (26 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (26 Ağustos 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet