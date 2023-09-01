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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
60 saniyede bugün (01 Eylül 2023)

MSB, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca ile görüştü
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Adıyaman'da yaptırılan prefabrik anaokulu açıldı

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