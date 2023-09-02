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Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
60 saniyede bugün (02 Eylül 2023)

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
İzmir'de 4 yıl önce yanan ormanlık alana dikilen fidanlar büyüyor
Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek

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