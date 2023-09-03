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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
60 saniyede bugün (03 Eylül 2023)

Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı
Uzmanlar dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışığı "meteor" olarak değerlendirdi
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

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