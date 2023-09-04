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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
60 saniyede bugün (04 Eylül 2023)

Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor
Aksaray'daki sele çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi yaşadıklarını anlattı
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Giresun'da sağanağın yol açtığı hasar gideriliyor

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