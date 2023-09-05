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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kireçlik mevkisinde selde kaybolan Asel Balcan bebeği arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
60 saniyede bugün (05 Eylül 2023)

Marmara Denizi'nin oksijen deposu deniz çayırları koruma altına alınıyor
Kırklareli'nde sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları "kadro" için eylemde
Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk

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