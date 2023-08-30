Dolar
26.71
Euro
29.23
Altın
1,946.55
ETH/USDT
1,706.60
BTC/USDT
27,213.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
60 saniyede bugün (30 Ağustos 2023)

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski bakan Kutbettin Arzu için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (26 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (26 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (25 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (25 Ağustos 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet