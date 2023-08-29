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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
60 saniyede bugün (29 Ağustos 2023)

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca Zafer Bayramı'na özel kısa film hazırlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "koruma altındaki çocuğun ölümü"ne ilişkin açıklama
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'nin bağışladığı arsa cemevi temel atma törenine hazırlanıyor

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