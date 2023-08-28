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Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve futbolcu Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarınki Galatasaray maçına ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
60 saniyede bugün (28 Ağustos 2023)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda
Adana'da sağanak etkili oldu

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