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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
60 saniyede bugün (27 Ağustos 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret
Türk savaş gemileri, KKTC limanlarını ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı
Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

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