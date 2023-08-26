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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
60 saniyede bugün (26 Ağustos 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Van Gölü kıyısında "çevre temizliği şenliği" düzenlendi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumu tamamlandı

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