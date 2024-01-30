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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
60 saniyede bugün (30 Ocak 2024)

İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki katliama 'dur' demek için İsrail'in kara propaganda tekniklerini ortaya döktük
İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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