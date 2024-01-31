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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
60 saniyede bugün (31 Ocak 2024)

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'sinin yıkımı tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gelişmeye, yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz
Sonbahar ve kış yağışları Eskişehir'deki barajların doluluğunu artırdı

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