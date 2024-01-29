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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de kadınlarla buluşma programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
60 saniyede bugün (29 Ocak 2024)

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum
Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek
Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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