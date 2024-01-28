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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
60 saniyede bugün (28 Ocak 2024)

Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Santa Maria Kilisesi cemaatine başsağlığı telefonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e gitti
Şehit polis memuru Cengiz Parlak, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur

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