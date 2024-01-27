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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
60 saniyede bugün (27 Ocak 2024)

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi, yoldaşı olacağız
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland, Türkiye'ye geliyor
"Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi" sempozyumunda küresel kamuoyu ve sivil toplum ele alındı
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli alacağız

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