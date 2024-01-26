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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşme yapıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
60 saniyede bugün (26 Ocak 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum
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