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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
60 saniyede bugün (25 Ocak 2024)

Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır annelerine, İl Jandarma Komutanı Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Kaya'dan ziyaret
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Akdeniz'in batısı ve Antalya Körfezi'nde fırtına bekleniyor
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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