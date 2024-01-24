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Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
60 saniyede bugün (24 Ocak 2024)

Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün insanlığın gözü önünde büyük bir soykırımın Gazze'de uygulandığını görüyoruz
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi

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