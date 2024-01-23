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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
60 saniyede bugün (23 Ocak 2024)

Diyanet İşleri Başkanlığından Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Türkiye, perşembe günü soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
Kapıkule'de bir tırda "Cessna" tipi uçak ele geçirildi
Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı 26 Ocak'ta ödenecek
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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