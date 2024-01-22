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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
60 saniyede bugün (22 Ocak 2024)

Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

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