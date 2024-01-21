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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
60 saniyede bugün (21 Ocak 2024)

Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı

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