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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
60 saniyede bugün (20 Ocak 2024)

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasını yalanladı
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede tamamladı

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