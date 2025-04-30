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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı sunumun ardından açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
60 saniyede bugün (30 Nisan 2025)

Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye, UAD'de İsrail'in BM kurumlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin sözlü beyanda bulundu
Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı
TİKA Başkanı Kayalar, Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananları ziyaret etti

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