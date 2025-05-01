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TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
60 saniyede bugün (01 Mayıs 2025)

Minguzzi davasına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı
Mardin'de kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
AA ile YTB arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: KKTC sadece tarihi mücadelelerin değil, büyük atılımların da sembolü olacak

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