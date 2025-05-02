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Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
60 saniyede bugün (02 Mayıs 2025)

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı kınadı
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

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