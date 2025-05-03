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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
60 saniyede bugün (03 Mayıs 2025)

Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
Umman-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları var
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti, Rum yönetimini telaşlandırdı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş halkalama çalışması devam ediyor

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