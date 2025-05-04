Dolar
38.58
Euro
43.58
Altın
3,241.55
ETH/USDT
1,826.50
BTC/USDT
95,346.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
60 saniyede bugün (04 Mayıs 2025)

Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel'den yumruklu saldırıya ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2025)

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2025)

60 saniyede bugün (03 Mayıs 2025)

60 saniyede bugün (02 Mayıs 2025)

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2025)

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2025)
60 saniyede bugün (30 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (30 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (29 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (29 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet