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Edirne'de, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
60 saniyede bugün (05 Mayıs 2025)

Ankara'da "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Paneli" düzenlendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağaradaki mühimmat imha edildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

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