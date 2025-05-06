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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
60 saniyede bugün (06 Mayıs 2025)

İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi
AFAD'dan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin bilgilendirme
Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

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