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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
60 saniyede bugün (29 Nisan 2025)

Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nde "Stratejik Ortak" oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı
Kurtulmuş: Türkiye'nin yeni bir anayasayı sivillerin eliyle yapabilecek gücü vardır
Kadıköy'de İtalyan şefin oğlunun öldürülmesine ilişkin davada sanığa yaş tespiti yapıldı

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