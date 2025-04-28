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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
60 saniyede bugün (28 Nisan 2025)

Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi Başa'dan "Hukuka aykırı karar vermedim" savunması
Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Yalçın'dan hacı adaylarına "sağlık" uyarısı
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklama

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