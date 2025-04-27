Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,798.50
BTC/USDT
93,955.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde midibüs devrildi.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
60 saniyede bugün (27 Nisan 2025)

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (27 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (27 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (26 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (25 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (24 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (24 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (23 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (23 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (22 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (22 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet