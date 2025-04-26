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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
60 saniyede bugün (26 Nisan 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Her alanda teknolojik gelişimi hızlandırmaya çalışıyoruz
Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu
Kadın akrobasi pilotu Şener, Dünya Pilotlar Günü'nde gösteri uçuşu yaptı
İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri çadır kurarak eylem yaptı
YTB'nin KATİP programıyla Türkçe öğrenen Gambiyalı diplomat Jobe yıllar sonra YTB'yi ziyaret etti

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