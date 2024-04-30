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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
60 saniyede bugün (30 Nisan 2024)

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Edirne'de sağanak etkili oldu
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

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