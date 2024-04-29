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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
60 saniyede bugün (29 Nisan 2024)

AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı" mesajı
Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler "Kampüste Filistin Nöbeti" eylemi yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek
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