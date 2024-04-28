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İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistine destek gösterisi düzenleniyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
60 saniyede bugün (28 Nisan 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Ankara'da, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenlendi
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

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