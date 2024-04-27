Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,159.60
BTC/USDT
63,200.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde "Nasıl Yaşadılar: Sabahattin Zaim" başlıklı programda konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
60 saniyede bugün (27 Nisan 2024)

Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu
"Mahzen-33" operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü
Türkiye, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlerini sürdürüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (27 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (27 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (26 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (25 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (24 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (24 Nisan 2024)
60 saniyede bugün (23 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (23 Nisan 2024)
60 saniyede bugün (22 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (22 Nisan 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet