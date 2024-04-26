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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
60 saniyede bugün (26 Nisan 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı
Hatay'da ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasaklandı
Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon
Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

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