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MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
60 saniyede bugün (25 Nisan 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davası başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
DMM, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasını yalanladı
'2026 hedefimiz 300 milyar doları aşan ihracat performansı sergilemek'

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