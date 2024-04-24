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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Nisan 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
60 saniyede bugün (24 Nisan 2024)

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
Dışişleri: (ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında önemli başarılara imza attı

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