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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Çocuk Şenliği”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Nisan 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
60 saniyede bugün (23 Nisan 2024)

TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Samsun'da "TCG-Yıldırım" ve TCSG-Dost" ziyarete açıldı
Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

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