Dolar
32.51
Euro
34.64
Altın
2,331.45
ETH/USDT
3,193.20
BTC/USDT
66,303.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
60 saniyede bugün (22 Nisan 2024)

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 123. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti
İstanbul için sıcaklık uyarısı
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (22 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (22 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (21 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (20 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (19 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (19 Nisan 2024)
60 saniyede bugün (18 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (18 Nisan 2024)
60 saniyede bugün (17 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (17 Nisan 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet