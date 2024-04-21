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İsveç'in başkenti Stockholm’de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
60 saniyede bugün (21 Nisan 2024)

İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı
Esenler'de "14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"
Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı
Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı
Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli

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